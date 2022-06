La Fiorita-Inter Escaldes, pronostico e statistiche

Per La Fiorita e l'Inter Escaldes il sogno di partecipare alla prossima edizione di Champions League ha inizio al "Vikingsvollur" di Reykjavik. Per le quote la formazione "ospite" parte con i favori del pronostico ma non si può trascurare il fatto che i catalani nel campionato da poco concluso abbiano vinto soltanto 6 partite su 14.