Il pronostico di Levadia-Vikingur Reykjavik

Che questo match possa regalare spettacolo lo si può ipotizzare dagli ultimi risultati fatti registrare dalle due squadre in campo. Il Levadia nelle precedenti quattro gare disputate (amichevoli comprese) ha sempre segnato e subito almeno un gol. Il Vikingur Reykjavik invece sembra abbonato all'esito Over 2,5, gli ultimi sei inconti degli islandesi sono sempre terminati con almeno tre reti al novantesimo. In questa sfida si possono provare sia la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 che il Multigol 3-5 al termine della seconda frazione di gara.