Veikkausliiga, il pronostico di Kups-Oulu

La Veikkausliiga non gioca soltanto nel weekend, domani ha inzio una nuova giornata del campionato finlandese. Alla "Vare Areena" di Kuopio scendono in campo il Kups e l'Oulu. Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà questo incontro, la capolista con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque gare interne sembra avere le carte in regola per fermare anche la squadra allenata da Ricardo Duarte.