Ancora Atletico Mg-Flamengo, il pronostico del "remake"

Dal campionato alla coppa ... è di nuovo - a distanza di pochi giorni - Atletico Mg vs Flamengo . La "rivincita" tra il Galo di Hulk e il Mengao di Gabriel Barbosa è valido per l'andata degli ottavi di Coppa del Brasile . In campionato, al Mineirao di Belo Horizonte, è finita con la vittoria per 2-0 dell'Atletico con un gol per tempo.

Coppa del Brasile, indovina il risultato di Atletico Mg-Flamengo

Meglio non prenderle... scopri il pronostico

Le due squadre sono entrate in scena nel torneo ai sedicesimi, comoda vittoria contro formazioni di categoria inferiore. Ora si fa sul serio, doppia sfida di andata e ritorno con primo round sempre al Mineirao. Partita "maledetta" di recente per il Mengao, sconfitto anche a febbraio dall'Atletico in Supercoppa di Brasile: ko ai rigori dopo il 2-2 dei 90' regolamentari.

Da segnalare che nelle ultime 15 partite giocate dall'Atletico Mineiro nel suo stadio è sempre uscito il Multigol 2-4 (e di conseguenza l'Over 1,5). Il Flamengo, reduce da 3 ko di fila in trasferta nel Brasileirao, si fa notare per una serie di 10 gare esterne consecutive con almeno un gol al passivo tra campionato e Copa Libertadores.

Essendo previsto un match di ritorno e con un turno di campionato di nuovo alle porte, le due squadre potrebbero lasciarsi qualche cartuccia per il secondo "round".

Occhio al pareggio, con il Goal come alternativa. Chi lo ritiene opportuno può prendere il "pacchetto" compreso nell'opzione Multi chance "X o Goal".