Corinthians-Santos, ecco il pronostico

Alla " Neo Quimica Arena " di Sao Paulo Corinthians e Santos sono pronte a mettersi in gioco negli ottavi di finale della Coppa del Brasile . Non sarà una gara ad eliminazione diretta, al termine dei novanta minuti le due squadre si daranno appuntamento per disputare il match di ritorno allo stadio " Vila Belmiro ".

Focalizzando l'attenzione sui recenti risultati fatti registrare dalle due squadre si può di certo affermare che entrambe stiano attraversando uno splendido periodo di forma. Il Corinthians con 11 gol all'attivo e soltanto 6 al passivo ha perso solamente una volta nelle precedenti 10 giornate di campionato. Da sottolineare inoltre che il "Timao" non perde in casa dal lontano 3 febbraio scorso (2-1 proprio contro il Santos), 11 vittorie e 4 pareggi nelle successive 15 gare ufficiali.

Il Santos nelle precedenti cinque giornate del Brasileirao (1 vittoria e 4 pareggi) ha fatto registrare sempre il Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro. Un derby non è mai una partita come le altre ma il Corinthians sembra avere le carte in regola per prendersi la rivincita dell'ultimo precedente uscendo imbattuto da questo incontro. Per non correre troppi rischi piace la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4.