Pronostico Sao Paulo-Palmeiras, una rivincita da brividi

Il derby Choque-Rei tra Sao Paulo e Palmeiras sta per regalare un nuovo capitolo. Le due compagini pauliste si sono affrontate pochi giorni fa nel Brasileirao e il finale è stato incandescente: successo in rimonta per 2-1 del Verdao con reti messe a segno al 91' e al 96'. Un risultato che contribuisce a mettere pepe su un match di per sè infuocato vista la storica rivalità tra le due tifoserie.

Quarto step per il Sao Paulo nella Copa do Brasil, solo nei sedicesimi però l'undici paulista ha affrontato un avversario di un certo livello come la Juventude, battuta 2-0 in casa dopo il 2-2 dell'andata.

Il Palmeiras invece è solo al secondo impegno nel torneo ma si può dire che la sua vera avventura inizia al Morumbi dove, come detto, è reduce da un ribaltone che ha davvero del clamoroso con protagonista l'ex Milan Gustavo Gomez, difensore goleador e leader della squadra.

Sono così 16 i risultati utili consecutivi inanellati dal Palmeiras, che si è tolto anche lo sfizio di far cadere l'imbattibilità interna dei rivali, fin lì imbattuti tra campionato e Copa Sudamericana.

Match che quindi vuol dire rivincita per Calleri (capocannoniere del campionato con 9 gol) e compagni. Derby con quote equilibrate in cui si può optare per la doppia chance 1X oppure, cercando qualcosa di diverso, per l'esito Multi chance "X primo tempo o X finale".