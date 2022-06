Il pronostico di Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik

Fai ora i tuoi pronostici!

La partita si gioca in Islanda, scopri il pronostico

Nelle ultime cinque partite disputate tra campionato e coppa il Vikingur Reykjavik è stato semplicemente perfetto, con la bellezza di 21 gol realizzati e soltanto 3 subiti gli islandesi hanno sempre centrato la vittoria al novantesimo.

Più altalenante il ruolino di marcia dell'Inter Escaldes che prima di vincere per 2-1 contro La Fiorita aveva fatto registrare un pareggio contro il Sant Julia (2-2) e una sconfitta con la Santa Coloma (3-1).

Il Vikingur Reykjavik potrà approfittare del fatto di giocare in "casa", non nel suo stadio ma pur sempre in Islanda. Ok la "combo" che lega il segno 2 all'Over 1,5.