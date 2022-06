Boca-Union Santa Fe, quote contro... statistiche

La Liga Profesional argentina è alla tappa numero cinque. Nella notte italiana tra venerdì e sabato (ore 2.30) si gioca Boca Juniors-Union Santa Fe . Gli Xeneizes fin qui hanno messo da parte 9 punti (3 vittorie e una sconfitta) contro i 4 dell'Union, peggior difesa del campionato argentino con 10 gol al passivo. Dieci, invece, i centri del Boca con 6 reti subìte: le premesse per assistere ad un match da Over 2,5 sembrerebbero esserci ma le quote vanno nell'opposta direzione...

Boca-Union Santa Fe, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Union, poker di Goal e Over ma manca il segno 1

In un campionato dominato dall'Under 2,5 (esito visto in 37 delle 56 gare fin qui giocate) l'en plein di Over 2,5 centrato dall'Union - che abbina anche un poker di Goal - rappresenta un evento più unico che raro.

Il Boca eccezion fatta per il ko di misura in casa del Central Cordoba (0-1) ha fatto registrare tre Goal+Over 2,5. Nel pronostico, quindi, sembrerebbe poterci stare l'Over che in questo incontro è offerto al doppio della posta mentre l'Under, ritenuto dai bookie più probabile, viaggia intorno all'1.65.

Un altro dato interessante emerge dall'osservazione dei risultati finora fatti registrare dall'Union. Mai un segno 1 nè al 45' nè al 90' nelle sue quattro gare giocate, quindi senza distinzione casa/fuori.

In presenza del Boca è ipotizzabile che tale "ritardo" possa essere azzerato, con il segno 1 presente magari già al termine primo tempo e un'accoppiata parziale/finale 1/1 utile a triplicare (o quasi) l'investimento.