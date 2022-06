Estudiantes-Newells Old Boys, il pronostico del match

Il programma della 5ª giornata del campionato argentino vede il Newells Old Boys capolista giocare sul campo dell' Estudiantes , le due squadre al momento sono separate solamente da tre punti in classifica.

I "Rojiblancos" possono andare a segno, scopri il pronostico

Non capita tutti i giorni di vedere una squadra al primo posto in classifica con soli quattro gol segnati nelle prime quattro giornate del torneo. Il punto forte del Newells Old Boys è senza dubbio la retroguardia, con una sola rete al passivo i rossoneri vantano la miglior difesa del campionato.

L'Estudiantes nelle prime due gare interne ha fatto registrare sempre l'esito Goal, con 3 reti realizzate e 2 subite è riuscito sempre ha conquistare almeno un punto al novantesimo (1 vittoria e 1 pareggio).

Per le quote i "Rojiblancos" partono leggermente favoriti ma per non correre troppi rischi si può provare il Multigol Casa 1-2.