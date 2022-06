Dalla coppa al campionato, il pronostico di Corinthians-Santos

Il Classico Alvinegro è il big match della 14ª giornata del Brasileirao. Una sfida che va in scena a pochi giorni di distanza da quella valida per l’andata degli ottavi di Coppa del Brasile. Che, per la cronaca, è stato un trionfo per il Corinthians, vittorioso per 4-0 (3-0 al riposo) e un disastro totale per il Peixe, ora atteso al riscatto alla Neo Quimica Arena di Sao Paulo.