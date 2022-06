Brasileirao, per le quote Atletico Mineiro-Fortaleza è da 1

Atletico Mineiro-Fortaleza è uno di quei match dal pronostico sulla carta a senso unico. L'undici di Belo Horizonte ha 11 punti in più in classifica rispetto ai rivali, ultimi insieme alla Juventude. L'esito 1X2 finale però non è il solo ambito a cui guardare se si parla di scommesse e pronostici . Ecco a tale proposito qualche statistica utile per ampliare la prospettiva.

Atletico Mg-Fortaleza, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Quanti gol segna l'Atletico? Ecco le quote

L'Atletico Mg di Hulk nel giro di pochi giorni ha battuto il Flamengo segnando due gol sia in campionato che in coppa. Ora è di nuovo tempo di Brasileirao, l'obiettivo è piegare il Fortaleza per non perdere contatto dalla vetta, occupata dal lanciatissimo Palmeiras.

Osservando i risultati fatti registrare da Hulk e compagni nelle sette partite giocate a Belo Horizonte si nota un dato ricorrente: sempre uno o due gol segnati, quindi Multigol Casa 1-2.

Il Fortaleza di trasferte ne ha giocate cinque, ha sempre subìto almeno un gol (sono dieci in totale, due di media a partita) e nell'ultima gara esterna è uscito con un ko per 3-2 dal campo dell'Avai che non è esattamente nel gotha del calcio brasiliano.

Tirando le somme, se si vuole alzare l'asticella del rischio si può provare l'Over 2,5 Casa che vuol dire Atletico Mineiro a segno tre o più volte: la quota è pari a 3.15. Per l'Over 1,5 Casa, invece, l'offerta è intorno all'1.65.