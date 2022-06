Molde-Jerv, ecco il pronostico

Eliteserien , il programma dell'11ª giornata mette a confronto il Molde con il Jerv . I secondi della classe arrivano all'appuntamento dopo aver battuto in trasferta l' Odd per 2-1 mentre la squadra penultima in classifica la scorsa settimana ha perso in casa contro l' Ham-Kam (2-1).

Gara senza storia, scopri il pronostico

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi conquisterà i tre punti al termine dell'incontro. Il Molde in casa con ben 13 reti realizzate ha centrato il successo in 4 match su 6. L'undici allenato da Erling Moe poi davanti al proprio pubblico ha fatto registrare per cinque volte l'Over 2,5.

Il Jerv ha sempre perso fuori casa, con 10 gol al passivo vanta una delle peggiori difese esterne del campionato. Con questi numeri alla mano è lecito provare la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5.