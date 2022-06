Brasileirao, il Palmeiras parte favorito contro l'Avai

Al “Ressacada” di Florianopolis il Palmeiras, favorito per le quote, dovrà stare molto attento a non sottovalutare l’Avai. L’undici allenato da Eduardo de Souza Barroca in casa ha alzato bandiera bianca in una sola occasione (contro la Juventude per 2-1) mentre nelle restanti cinque gare interne ha fatto registrare quattro vittorie e un pareggio.