Malmo-Helsingborg: quote, pronostico e statistiche

Malmo-Helsingborg, fai il tuo pronostico

Quota popolare per l'1, scopri le alternative

Più che il valore dell’avversario l’insidia maggiore per il Malmo è rappresentata dal periodo di inattività. I campioni di Svezia avevano iniziato il campionato subendo un solo gol nelle prime sette giornate, poi un improvviso blackout con tre ko di fila (8 gol al passivo) e all’ultima gara pre-sosta di nuovo un clean sheet contro il Degerfors, battuto 2-0 in trasferta.

Da registrare ben 9 No Goal in 11 partite per Toivonen e compagni: nessuna squadra ha fatto “meglio” in questo particolare ambito.

Numeri modesti sponda Helsingborg che però fa la sua parte regalando qualche spunto degno di nota. In 11 gare ha centrato 7 volte la somma gol 1 al primo tempo e in 8 occasioni l’esito Multigol 1-2 primo tempo.

Tornando al pronostico l’1 vale una quota inevitabilmente contenuta, pari circa a 1.25. Il Multigol 1-2 primo tempo, di cui si parlava in precedenza, vale 1.50 mentre il vantaggio del Malmo a metà gara è offerto a 1.65.