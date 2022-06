Sirius-Goteborg, statistiche e pronostico sul Goal/No Goal

Sirius-Goteborg, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Segnano entrambe? Scopri la quota

Da segnalare che nè il Sirius in casa nè il Goteborg fuori hanno ancora pareggiato. Mettendo il mirino sugli esiti Goal/No Goal si nota come il Sirius nelle ultime due gare prima della sosta aveva centrato un doppio Goal, preceduto da una striscia di ben 7 No Goal consecutivi. Goal e Over che il Goteborg ha centrato in trasferta solo sul campo dell’Elfsborg mentre nelle restanti 4 gare esterne a “vincere” erano stati gli esiti opposti.

Match che si preannuncia equilibrato, a maggior ragione dopo un’assenza abbastanza lunga di match con posta in palio. Il segno X è per cuori forti, forse il Goal, in lavagna a 1.70, è l’esito più adeguato alla situazione.