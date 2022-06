Copa Libertadores, il pronostico di Corinthians-Boca

Corinthians-Boca di Copa Libertadores, fai il tuo pronostico

Pochi gol in vista, ecco una combo da provare

Il sorteggio ha messo di fronte due squadre che hanno condiviso lo stesso girone, chiuso in vetta dal Boca con dieci punti, uno in più rispetto ai brasiliani.

Se si parla invece di Under 2,5 la parità è assoluta: 6 uscite per entrambe in 6 partite. Non solo, sia Corinthians che Boca nel girone hanno collezionato quattro volte a testa la somma gol finale 2.

Statistiche che inevitabilmente orientano le quote verso l'Under 2,5, da ricordare che il match giocato in Brasile ha visto Willian e compagni spuntarla col punteggio di 2-0.

Il Timao in questa stagione ha fatto benissimo in casa, gli argentini sono avvisati. La combo 1X più Under 3,5 è un'opzione che si può prendere in considerazione.