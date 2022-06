Cerro Porteno-Palmeiras, il pronostico è per i brasiliani

Cerro Porteno-Palmeiras, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Blitz del Verdao ad Asunciòn? Scopri la quota del segno 2

Insieme a Flamengo e Atletico Mineiro i bookie indicano proprio nel Palmeiras la squadra con più chances di trionfare - sarebbe la terza volta di fila - nel principale torneo per squadre di club organizzato dalla CONMEBOL.

Il Verdao ha tutto per uscire da Asunciòn con una vittoria che vorrebbe dire ipoteca sui quarti di finale. Da ricordare che il Cerro Porteno si è qualificato col brivido agli ottavi, finendo al secondo posto (dietro agli argentini del Colon) con gli stessi punti dell'Olimpia Asunciòn (Paraguay) ma premiato da un gol segnato in più nella differenza reti.

Il Palmeiras sta volando anche in campionato dove è primo a più tre sul Corinthians e, se non bastasse, ha anche il miglior attacco sia nel Brasileirao (27 gol all'attivo in 14 partite) che in Libertadores (25 reti segnate in 6 incontri).

I presupposti per guardare con discreta fiducia al segno "2" sembrano esserci, la quota per il colpo esterno del Verdao in Paraguay è intorno all'1.70. Non male.