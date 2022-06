Tolima-Flamengo, statistiche e pronostico

Copa Libertadores , allo stadio " Manuel Murillo Toro " scendono in campo Tolima e Flamengo . Le due squadre arrivano all'appuntamento dopo aver chiuso la fase a gironi del torneo rispettivamente al secondo (gruppo D a pari punti con l' Atletico Mineiro ) e primo posto (gruppo H dominato con 16 punti conquistati in 6 partite).

Il Flamengo gioca bene in trasferta

La compagine di Rio de Janeiro nelle tre trasferte disputate in questa competizione ha dimostrato a tutti di non aver problemi in fase realizzativa, i rossoneri con ben 7 gol all'attivo e 4 al passivo hanno fatto registrare due vittorie (2-0 contro lo Sporting Cristal e 3-2 sul campo dell'Universidad Catolica) e un pareggio (2-2 davanti al pubblico del Talleres Cordoba).

Meno spettacolari sotto il punto di vista offensivo sono state le tre gare caslinghe disputate dal Tolima. Il club colombiano con soli tre reti segnate e quattro subite ha centrato per due volte la "combo" che lega l'Under 2,5 al No Goal.

Per le quote il Flamengo parte con i favori del pronostico, possibile la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4.