Fortaleza-Estudiantes, brasiliani favoriti ma…

L’eterna sfida tra Brasile e Argentina vivrà l’ennesima rappresentazione in Copa Libertadores . Nell’ultimo ottavo di finale il Fortaleza riceverà una delle prime otto classificate dei gironi, l’ Estudiantes . Occhio perché gli argentini sono stati tra i migliori nella fase a gruppi , il loro bottino si è fermato a 13 (prima del ko conclusivo contro il Velez) principalmente perché la qualificazione era stata messa già in cassaforte.

Fortaleza-Estudiantes, fai il tuo pronostico sul match di Copa Libertadores

La Coppa… per dimenticare il campionato

Parlava argentino anche il gruppo F, da dove arriva il Fortaleza. I brasiliani (10 punti in 6 gare) hanno fatto la corsa sui cileni del Colo Colo, lasciati a 3 lunghezze di distanza. Più su, appunto, l’inarrivabile River Plate.

Curiosità statistica, il Goal ha sempre risposto presente nelle tre gare interne giocate in Copa dai brasiliani mentre nelle tre trasferte disputate l’Estudiantes (solo un gol all’attivo) ha messo in valigia altrettanti No Goal.

Fortaleza ultimo in campionato, Estudiantes ridimensionato da due sconfitte consecutive in Liga Profesional: entrambe hanno un motivo in più per caricare di ulteriore significato l’andata di questo ottavo.

In lavagna Fortaleza favorito ma l’Estudiantes non è schiacciato dal peso della quota del segno 1, offerto al doppio della posta. Viste le comuni motivazioni non si può escludere almeno un gol per parte, buono l’esito Multi chance “X o Goal” per avere due strade a disposizione.