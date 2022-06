Pronostici Allsvenskan, Malmo favorito in trasferta

Sundsvall-Malmo, indovina il risultato e vinci

Difesa colabrodo per il Sundsvall, ecco il pronostico

Come detto al rientro dai box il Malmo ha vinto soffrendo ma assai peggio è andata al Sundsvall che ne ha presi cinque dal Djurgarden. Ora i gol subiti in totale sono 29, che vuol dire peggior difesa del campionato svedese.

Solo due le vittorie della penultima in classifica, poi tutte sconfitte con almeno due reti al passivo. Una buona notizia per un Malmo fin qui insolitamente poco prolifico fuori casa, dove è rimasto a secco di gol addirittura in quattro trasferte su sei.

Ci sono già abbastanza elementi per tirar fuori un pronostico che, se si va in direzione Malmo, può essere l'Over 1,5 Ospite.

Altra annotazione statistica di cui far tesoro. Il Sundsvall ha centrato la somma gol 3 solo all'esordio in campionato, poi stop nelle successive dieci partite giocate. Opzione troppo rischiosa? Forse, un'alternativa più soft può essere il Multigol 3-5.