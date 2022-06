Premier Division, il pronostico di Finn Harps-Shamrock Rovers

La classifica della Premier Division irlandese vede al comando lo Shamrock Rovers con 48 punti. L'undici di Dublino al momento con due gare in più disputate vanta dieci punti di vantaggio sul Dundalk secondo. La compagine biancoverde dopo aver battuto in trasferta il St. Patricks (2-1) si appresta a giocare sul campo del Finn Harps .

Per le quote non sembrano esserci dubbi su conquisterà i tre punti in questo incontro. La capolista nonostante abbia vinto soltanto cinque gare su undici in trasferta non dovrebbe trovare problemi a battere un Finn Harps penultimo con soli sei punti conquistati davanti al proprio pubblico (una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte).

Curiosità: entrambe le compagini, rispettivamente in casa e in trasferta, hanno fatto registrare spesso e volentieri il Multigol 2-4. Ben sei delle dieci gare interne del Finn Harps sono terminate con questo intervallo di reti, lo Shamrock invece ha regalato il Multigol 2-4 in 7 trasferte su 11.