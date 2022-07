Eliteserien, il pronostico di Viking-Rosenborg

Alla “SR-Bank Arena” si sfidano il Viking e il Rosenborg. Al momento la compagine allenata da Morten Jensen non sta attraversando il suo miglior periodo di forma, con 7 gol all’attivo e 11 al passivo è riuscita a totalizzare soltanto due punti nelle precedenti cinque giornate del torneo. In queste cinque gare il Viking ha fatto registrare sempre l’esito Goal al triplice fischio dell’arbitro. Il Rosenborg in trasferta ha vinto soltanto sul campo del Valerenga (4-0) mentre nelle restanti cinque partite disputate lontano dai lidi amici ha conquistato solo tre punti frutto di tre pareggi e due sconfitte.