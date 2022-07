Bragantino-Botafogo, pronostico sul Goal/No Goal

Brasileirao, fai il tuo pronostico su Bragantino-Botafogo

Mai uno 0-0 finora, scopri il pronostico

Un altro elemento che lascia immaginare un match con qualche rete in più è relativo all'assenza dello 0-0 dalle loro rispettive tabelle di marcia. Il Bragantino nelle ultime tre di campionato ha centrato la combo Goal+Over 3,5, fatto che in un campionato come il Brasileirao non passa certo inosservato.

Il Botafogo, troppo rinunciatario contro la Fluminense e anche per questo "punito" (0-1 il finale) nell'ultima di campionato, in trasferta ha ottenuto 11 dei suoi 18 punti totali e a questo si aggrappa il Bota per ribaltare un pronostico che lo vede sfavorito a San Paolo. Il segno 1 si gioca mediamente a 1.75, non si può escludere però il Goal (pagato anche meglio) visto che come detto l'undici di casa concede parecchio ai suoi avversari.