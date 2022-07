Lech Poznan-Qarabag, le quote sorridono ai polacchi

Lech Poznan-Qarabag, fai il tuo pronostico

Occhio al pareggio

Il campionato del Lech Poznan deve ancora iniziare, stesso discorso per quello azero. Poco attendibili forse le amichevoli ma al Qarabag sono state comunque utili per irrobustire la sua serie positiva arrivata a ben 19 gare consecutive. Una striscia che si ferma al doppio confronto nei sedicesimi di Conference League contro il Marsiglia.

Il Lech Poznan riabbraccia una compezione europea dopo l’esperienza negativa nella fase a gironi di Europa League 2020/21 chiusa all’ultimo posto in un girone con Rangers, Benfica e Standard Liegi.

In questo primo round le quote sorridono ai polacchi ma non si può escludere un pareggio, magari con pochi gol. Solo per la cronaca, l’1-1 è in lavagna a 6.50.