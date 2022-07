Pogon-Kr Reykyavik, pronostico a senso unico

Anche la Conference League si mette in moto con il primo turno preliminare. C'è davvero tanto materiale per i pronostici , una delle gare da analizzare è Pogon-Kr Reykjavik (giovedì 7 luglio alle ore 18).

Pogon-Kr, indovina il risultato del match di Conference League

Quota popolare per il segno 1, ecco l'alternativa

Il Pogon debutterà in campionato tra una decina di giorni mentre nella prima divisione islandese il Kr Reykjavik ha già disputato 12 partite collezionando 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Le due squadre si sono guadagnate l'accesso al primo turno preliminare in virtù del terzo posto ottenuto nei rispettivi campionati. Insomma, mezzi tecnici evidentemente non eccelsi ma la voglia di ben figurare in questo debutto europeo sarà tanta.

Notevole il divario in lavagna tra le due formazioni, per le quote i polacchi sono super favoriti nel loro primo match ufficiale della stagione. L'1 vale circa 1.20, il 2 islandese sale a oltre 12 volte la posta. Il Pogon proverà a chiudere il discorso nel suo stadio e anche per questo motivo la scelta del pronostico cade sull'Over 2,5.