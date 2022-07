Bodo Glimt-Sarpsborg, ecco il pronostico

Eliteserien, la tredicesima giornata di campionato si apre con la sfida tra il Bodo Glimt e il Sarpsborg. Il match in programma all'Aspmyra Stadion mette a confronto due squadre che sono riuscite a conquistare 19 punti nelle prime 12 gare. L'incontro promette spettacolo, i padroni di casa sono reduci dal 3-2 subito sul campo dell'Odd mentre il Sarpsborg la scorsa settimana ha battuto in casa il Sandefjord per 4-3.