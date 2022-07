San Lorenzo-Boca, quanti "zeri" nelle statistiche!

Una delle prime partite in ordine temporale della 7ª giornata di Liga Profesional argentina (sabato alle 20.30) è San Lorenzo-Boca Jrs . Due squadre che mettono sul piatto diverse statistiche su cui far luce in chiave pronostici .

Liga Profesional, fai il tuo pronostico su San Lorenzo-Boca

Il Boca può segnare uno o due gol, scopri le quote

Non è stato un grande avvio di stagione per il Boca Jrs (l'allenatore Battaglia ha pagato con l'esonero). In campionato gli Xeneizes hanno messo insieme 3 vittorie e 3 ko mentre in Libertadores è arrivata la bruciante eliminazione subìta dal Corinthians dopo il doppio 0-0 fra andata e ritorno degli ottavi. Centrando il discorso sulle statistiche, ci sono un paio di "zeri" da mettere in evidenza per il Boca. Niente pareggi e nessuna somma gol finale 2 (la più frequente finora in campionato).

Il San Lorenzo (7 punti fin qui frutto di un successo e 4 pareggi) "risponde" con l'assenza della somma gol finale di tipo "1" e "4" mentre se si parla di continuità e non più di "ritardo" l'attenzione cade sullo 0-1, risultato che ha caratterizzato il primo tempo delle prime tre gare interne fin qui giocate dal "Ciclòn". Ovvero, San Lorenzo sempre in svantaggio per 1-0 a metà gara.

Tanti i dati a disposizione per provare a individuare l'esito di un match in cui le quote sorridono al Boca, favorito a 2.13 contro il 3.47 previsto per l'1 del San Lorenzo.

Come pronostico si suggerisce il Goal (a 1.99) oppure l'opzione Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 1.55.