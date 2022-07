Eliteserien, il pronostico di Lillestrom-Viking

Fai ora i tuoi pronostici!

Lillestrom perfetto in casa, scopri il pronostico

Il Lillestrom in casa è a punteggio pieno, 6 vittorie su 6 condite con ben 13 reti realizzate e soltanto 1 subita. Il Viking in questa prima parte di stagione ha dimostrato di non trovarsi pienamente a prorpio agio lontano dai lidi amici, solo una vittoria nelle ultime cinque gare esterne, due in totale nelle sei trasferte complessive. Il successo del Lillestrom è offerto a 2.10 ma non si può sottovalutare il fatto che il Viking ha sempre segnato almeno un gol nelle precedenti sei giornate di campionato. Da provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Goal (a 2.05).