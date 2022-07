Brasileirao, ecco il pronostico di Corinthians-Flamengo

Fai ora i tuoi pronostici!

Flamengo reduce da due vittorie ma... scopri il pronostico!

Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato, il Flamengo parte leggermente con i favori del pronostico ma i numeri fatti registrare dal club rossonero in questa prima parte di stagione non sono del tutto incoraggianti. L’undici di Rio de Janeiro in campionato è reduce da due vittorie importanti contro il Santos (2-1) e l’Atletico Mineiro (3-0) ma nelle otto gare esterne fin qui disputate ha vinto soltanto due volte riuscendo a totalizzare poi solo due punti nelle restanti sei trasferte.

Differente il ruolino di marcia interno del Corinthians, il “Timao” con 9 reti all’attivo e soltanto 2 al passivo ha fatto registrare quattro successi e tre pareggi nelle prime sette partite casalinghe. Poche reti nell’aria, al triplice fischio dell’arbitro non si può escludere la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Under 3,5.