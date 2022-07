Hammarby-Goteborg, per le quote è match da “1”

Hammarby-Goteborg, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Goteborg, adesso è dura

Subito uno sguardo alle quote per capire che il Goteborg non avrà vita facile. Segno 1 a 1.63 e colpo esterno da quasi 5 volte la puntata. Il pareggio, ancora mai visto dal Goteborg versione trasferta (3 successi e 3 ko) si gioca a 3.80.

Valutazioni in cui pesa evidentemente lo zero nella casella “sconfitte interne” dell’Hammarby che fin qui nel suo stadio ha festeggiato 3 vittorie e poi chiuso altri 3 match in parità (curiosità, l’1-1 in generale non si è ancora mai fatto vedere).

Nel pronostico quindi si possono mixare due esiti in uno: la doppia chance 1X e l’Over 1,5. In alternativa, occhio ad un’altra combo: la 1X+Multigol 2-5.