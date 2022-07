Champions League, il pronostico di Klaksvik-Bodo Glimt

Il Bodo Glimt , campione di Norvegia in carica, nell'andata del primo turno preliminare di Champions League ha confermato il bel gioco che aveva fatto intravedere sia nelle ultime giornate di campionato che nella precedente edizione della Conference League , Klaksvik battuto per 3-0 e qualificazione al turno successivo messa praticamente in cassaforte.

Fai ora il tuo pronostico!

Tutti all'attacco, scopri il pronostico

La squadra allenata da Kjetil Knutsen ora in trasferta dovrà fare attenzione solamente a non sottovalutare un club che nel suo campionato con 43 reti all'attivo e solo 4 al passivo ha fatto registrare 14 vittorie e 1 pareggio nelle prime 15 giornate.

Il Bodo Glimt fuori casa è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Odd, un risultato che se consideriamo anche le due gare di coppa norvegese ha messo fine a una serie di No Goal che andava avanti da ben tre incontri consecutivi.

Il Klaksvik per provare a rimontare il risultato dell'andata sarà costretto a spingersi in avanti fin dai primi minuti di gioco, il Goal può starci magari anche in accoppiata con l'Over 2,5.