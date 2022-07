Dila Gori-Kups, il pronostico sul Goal/No Goal

Dila Gori-Kups, fai il tuo pronostico

Kups abbonato al Multigol 2-4

Il Dila Gori è attualmente quarto in campionato, una posizione in meno rispetto a quella con cui i georgiani hanno chiuso lo scorso torneo, qualificandosi così per il primo turno preliminare di Conference. Sempre in campionato, il loro score è di 8 vittorie, un pareggio e un ko. Non male. All'andata però è arrivato un ko per 2-0, ora servirà una prova ben più coraggiosa: in Finlandia un solo tiro nello specchio della porta avversaria.

Il Kups lo scorso anno ha perso il campionato per un solo punto ma quest'anno ha tutta l'intenzione di lasciare ad altri la medaglia d'argento: dopo 14 giornate comanda con 33 punti, frutto di 10 successi, 3 pareggi e un solo ko (esterno).

Il Dila Gori sta facendo molto bene in casa nella confort zone del suo campionato: 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Dinamo Tbilisi, seconda a più due proprio sul Dila Gori.

Curiosità, gli ultimi sei incontri giocati dal Kups hanno regalato il Multigol 2-4. Un'opzione che, in alternativa al Goal, si può tenere in considerazione.