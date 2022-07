Sligo Rovers-Bala Town, il pronostico del match

Come la Champions Leaugue anche la Conference ha i suoi turni preliminari. L'andata tra il Bala Town e lo Sligo Rovers è terminata 2-1 in favore degli irlandesi. La vincente di questo incontro affronterà poi il Motherwell al turno successivo.

Show in vista in casa dello Sligo Rovers, scopri il pronostico

Per le quote lo Sligo Rovers visto anche nelle prime 11 gare interne della Premier Division non dovrebbe trovare grosse difficoltà a liquidare la pratica Bala Town. In campionato gli irlandesi davanti al proprio pubblico con 18 reti all'attivo e 11 al passivo hanno fatto registrare 5 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte. Focalizzando poi l'attenzione soltanto sui risultati delle precedenti 7 sfide casalinghe si nota subito che lo Sligo ha sempre centrato la multi chance "Goal o Over 2,5".

Nei secondi 90 minuti di gioco può accadere ancora di tutto, Sligo favorito ma il Bala Town proverà in tutti i modi a ribaltare il pronostico. Match equilibrato che potrebbe terminare con un numero di reti compreso fra 2 e 4.