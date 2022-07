Pronostico Mura-Sfintul Gheorghe, sloveni ancora favoriti

Più quantità e magari un po' meno qualità in campo. Corposo il programma dedicato al ritorno del primo turno preliminare di Conference League , competizione giunta alla seconda edizione con finale prevista a Praga il 7 giugno 2023. Si gioca giovedì in diverse fasce orarie, alle 20 il fischio d'inizio di Mura-Sfintul Gheorghe .

Conference League, fai i tuoi pronostici!

Può starci l'Over 2,5, scopri la quota

Quarte classificate nell'ultima edizione dei rispettivi campionati, per Mura (Slovenia) e Sfintul Gheorghe (Moldavia) si è trattato del primo impegno ufficiale della nuova stagione. Il risultato dell'andata è stato favorevole al Mura, salito in cattedra nella ripresa (7 conclusioni nello specchio sulle 8 effettuate nell'intero incontro) che ha fruttato il bottino di due gol (il secondo è un'autorete) da capitalizzare nel match di ritorno in Slovenia.

Lo scorso anno il Mura fu protagonista di un'avventura poco memorabile in Conference League anche se il girone era molto difficile: le rivali erano Rennes, Vitesse e Tottenham contro cui arrivò tuttavia l'unica, inaspettata vittoria degli sloveni.

Lo Sfintul Gheorghe è un'outsider e come tale è trattata dai bookie: l'1 al 90' vale mediamente 1.30 mentre il blitz dei moldavi (ai quali serve vincere con due gol di scarto per chiudere la pratica nei regolamentari) spinge la quota a 9.

Se all'andata lo Sfantu aveva qualcosa da difendere ora lo scenario cambia, tanto vale giocarsela a viso aperto. L'Over 2,5, a 1.65, ci può stare e anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo.