Con i suoi successi Il Re del Betting Riccardo Galli vola e fa volare

Dont't worry! Il Re del Betting Riccardo Galli ha sempre l'asso nella manica e non smette mai di "lavorare" per i suoi followers; in pochi giorni consegna un mix di successi straordinari che volano dal Regno Unito all'Islanda e dimostrano ancora una volta l'incredibile versatilità di questo tipster!

Si parte l'8 luglio alla volta di Wimbledon per il più celebre dei tornei di tennis. Il match in questione è quello che vede il futuro campione Djokovic contro Norrie (risultato finale 3-1). Il Re del Betting punta su Norrie vincente nel primo set a quota 4,68 e sul risultato esatto (3-1), quota 3,50... e fa centro! Davvero una mira da cecchino, spinta da un coraggio leonino!

L'11 luglio si riparte verso il Brighton & Hove Community Stadium, per assistere a quella che sarà la disfatta della nazionale femminile di calcio norvegese: il match Inghilterra - Norvegia (seconda giornata del gruppo A degli Europei di calcio femminile 2022). Galli porta a casa l'OVER 1,5 1°t (quota 2,63), l'OVER 2,5 (quota 1,72) e l'OVER 3,5 (quota 2,76), facendo riaffiorare quella dote unica che lo contraddistingue: amplificare le possibilità di vincita di ogni singolo evento vincendo a più riprese!

Ultima fermata Reykjavík, forse la più importante, per la partita di ritorno del 1° turno preliminare di Champions League 2022-23: Vikingur - Malmoe (3-3). Il Re del Betting gioca GOAL Special (quota 12,25), OVER 1,5 1°t (quota 2,46), OVER 3,5 (quota 2,51) e OVER 4,5 (quota 4,73).

Come abbiamo potuto notare, la passione e la tenacia animano questo tipster e rendono il gioco un'esperienza davvero incredibile!

Un TIPSTER non ti dirà mai che con le scommesse sportive si vince ma ti indicherà COME ARRIVARE AD UN PRONOSTICO IN MODO INFORMATO ED INTELLIGENTE e come difendere al meglio i crediti.

Scopri cosa hanno pronosticato per cominciare a divertirti e provare a vincere uno dei Premi. Una categoria speciale è rappresentata proprio dai Tipster ufficiali di Corrieredellosport.fun: giocatori con competenze specifiche e accertate e una lunga storia di passione sui pronostici. Seguire ognuno di loro è vantaggioso sotto vari punti di vista: oltre ad aiutarti nella gestione del tuo Bankroll, i loro gruppi regalano molti crediti ogni settimana che ti permetteranno di far crescere il tuo capitale FOR FUN.

Complimenti al Re del Betting, un vero professionista del settore, che puoi seguire nell’area Tipster del corrieredellosport.fun e nei suoi canali social:

