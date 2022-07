Pronostico Arsenal Sarandi-Platense, è una questione… di tempo

Campionato argentino, tra le prime squadre a scendere in campo nella notte tra venerdì e sabato ci sono due delle poche compagini ancora senza sconfitte: una di loro è il Platense, chiamato a difendere l’imbattibilità in casa dell’Arsenal Sarandi. Padroni di casa che con un successo aggancerebbero a quota 13 punti il “Calamaro”, che finora ha subìto la metà dei gol rispetto all’Arsenal (4 vs 8).