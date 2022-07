Copenhagen-Horsens, statistiche e pronostico

Fai ora i tuoi pronostici!

Copenhagen favorito all'esordio, scopri il pronostico

Nella passata stagione il Copenhagen è stata la seconda squadra ad aver totalizzato più punti davanti al proprio pubblico. I "Leoni" nelle 11 gare interne disputate in campionato hanno fatto registrare 6 vittorie, 4 pareggi e soltanto una sconfitta. Nella passata stagione la squadra allenata da Jess Thorup in casa ha dimostrato in più occasioni di avere una retroguardia molto solida, con 7 reti al passivo (solo 1 nelle ultime 7 sfide casalinghe di Superliga) ha chiuso il campionato con la miglior difesa interna del torneo.

L'Horsens dopo aver chiuso al 4° posto l'ultima 1st Division è riuscita a salire di categoria grazie al primo posto poi conquistato nel Gruppo Promozione. Il "Pericolo Giallo" ha chiuso la stagione con 29 gol al passivo di cui solo 9 in trasferta.

Per le quote non ci sono dubbi, il segno 1 a 1.29 del Copenhagen non sembra in discussione. Per chi vuole alzare leggermente il coefficiente di difficoltà c'è il Multigol Casa 2-4 a 1.55.