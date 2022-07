Palmeiras-Cuiaba, il pronostico è per il Verdao anche se…

Il 17° turno del Brasileirao va in archivio con il posticipo in programma all’Allianz Parque di Sao Paulo . Il match da seguire in chiave pronostici è Palmeiras-Cuiaba .

Brasileirao, fai il tuo pronostico su Palmeiras-Cuiaba

Cuiaba, diverse statistiche interessanti

Rinascita o crisi? Il Palmeiras nelle ultime tre giornate ha messo insieme solo 2 punti, esattamente come nelle prime tre di campionato. In mezzo, dieci partite in cui di crisi neanche l’ombra: 8 vittorie e 2 pareggi.

Di fronte c’è un avversario che lotta per un obiettivo ben più modesto (la salvezza) ma un primo scoglio l’ha superato: è reduce da due vittorie di fila, evento mai accaduto in precedenza in questo avvio di campionato.

Il Cuiaba è squadra decisamente votata all’Under 2,5, esito che si è visto in ben 12 occasioni su 16. Al contrario, la somma gol finale 4 e il pareggio in trasferta attendono la loro prima apparizione.

Ultimo dato da mettere in evidenza. Eccezion fatta per il pesante ko subìto dal Santos alla 5ª giornata (1-4), il Cuiaba ha poi incassato altre 13 reti in totale, senza mai quindi incappare in altre brutte figure.

Come detto il momento del Palmeiras non è dei migliori e, seguendo questo ragionamento, la scelta del pronostico può ricadere sull’opzione Multigol Casa 1-2.