Pronostico e statistiche di Dynamo Kiev-Fenerbahce

Le statistiche delle due squadre a confronto

Entrambe le squadre nelle ultime amichevoli disputate hanno dimostrato a tutti il proprio valore. La Dynamo Kiev prima di perdere per 2-1 con l'Anversa e per 3-0 contro il Lione aveva fatto registrare sei vittorie (da segnalare un 3-1 contro il Lione), tre pareggi e una sola sconfitta.

Il Fenerbahce non perde dal lontano 24 febbraio scorso, 3-2 sul campo dello Slavia Praga nel ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. La compagine turca nei successivi diciannove incontri disputati (amichevoli comprese) ha centrato il successo in quindici occasioni, quattro pareggi nei restanti quattro match.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, sia la Dynamo Kiev che il Fenerbahce proveranno a chiudere nel migliore dei modi la gara d'andata per poi gestire l'eventuale vantaggio ottenuto nella sfida di ritorno. Dopo una prima fase di "studio" le due squadre potrebbero sferrare il colpo decisivo nella ripresa, ok il Multigol 1-2 nel secondo tempo.