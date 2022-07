Champions League, il pronostico di Maribor-Sheriff Tiraspol

Indovina il risultato esatto di Maribor-Sheriff Tiraspol e vinci!

Le quote non si sbilanciano, scopri il pronostico

Entrambe le compagini non hanno subito gol nel primo turno preliminare del torneo. Il Maribor arriva all'appuntamento dopo aver battuto il Soligorsk per 2-0 (0-0 il risultato al termine dei primi novanta minuti di gioco). Doppio Under 2,5 più No Goal anche per lo Sheriff Tiraspol che dopo aver chiuso a reti bianche la gara d'andata ha centrato la qualificazione grazie all'1-0 inflitto in casa contro lo Zrinjski.

Le quote non si sbilanciano, i successi delle due squadre in campo moltiplicano la posta quasi per lo stesso valore. Il Maribor dopo aver perso per 3-0 all'esordio casalingo in campionato cercherà in tutti i modi di non perdere la seconda partita consecutiva davanti ai propri tifosi. Gara equilibrata, possibile ancora una volta l'Under 2,5 al 90'.