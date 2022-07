Internacional-Sao Paulo, pronostico e statistiche

Indovina il risultato esatto di Internacional-Sao Paulo e vinci!

Bene l'Internacional in casa

Il ruolino di marcia interno dell'Internacional e quello esterno del Sao Paulo parlano in maniera molto chiara. La compagine biancorossa davanti al proprio pubblico in questa stagione sembra inarrestabile, con 14 reti all'attivo e 8 al passivo ha perso soltanto contro il Botafogo facendo poi registrare 4 vittorie e 3 pareggi nei restanti 7 match interni.

Il Sao Paulo invece in trasferta è il "Re" del segno X, centrato in ben 6 occasioni su 9. Solo una vittoria per la squadra rossonera lontano dai lidi amici. Per le quote in questo incontro sembra starci il segno 1 ma occhio al "ritardo" dell'Internacional, i biancorossi nelle prime 8 gare interne di campionato non hanno mai chiuso in svantaggio il primo tempo.