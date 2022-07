Molde-Elfsborg, pronostico e statistiche

Fai ora i tuoi pronostici!

Le statistiche delle due squadre a confronto

In Eliteserien la compagine allenata da Erling Moe vanta il miglior attacco interno del torneo con 20 gol realizzati in 9 partite. Il club biancazzurro con 5 vittorie e un pareggio non ha mai perso nelle ultime 6 sfide disputate davanti al proprio pubblico. Con il Molde impegnato in casa non è difficile che la gara termini con almeno tre reti, sono 6 infatti gli Over 2,5 fatti registrare da Fofana e compagni nei lidi amici.

In Allsvenskan l'Elfsborg naviga nella parte centrale della classifica, 20 sono i punti conquistati in 14 partite di cui solo 6 sono arrivati in trasferta (1 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Per le quote il Molde parte con i favori del pronostico e potrebbe approfittare anche della spinta del pubblico amico per vincere l'andata di questo doppio confronto. Ok il segno 1 al novantesimo, in alternativa piace la "combo" 1X più Under 3,5.