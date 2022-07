Conference League, il pronostico di Basilea-Crusaders

Il Basilea inizia il suo cammino in Conference League contro il Crusaders . Per le quote non ci sono dubbi, la compagine svizzera non dovrebbe trovare grossi problemi a chiudere la pratica qualificazione già nei primi 90 minuti.

Indovina il risultato esatto di Basilea-Crusaders e vinci!

Scopri il pronostico di Basilea-Crusaders

Nell'ultima Super League disputata il Basilea ha perso solo due incontri in casa, davanti al proprio pubblico la squadra allenata da Alexander Frei ha fatto registrare otto vittorie e otto pareggi nei restanti sedici match casalinghi. Numeri alla mano (70 gol realizzati e 41 subiti in 36 partite) si può dire di tutto tranne che il Basilea sia una squadra che non regala spettacolo in campo, sono stati ben 31 infatti gli incontri terminati con almeno due reti al novantesimo.

Il Crusaders si presenta al "St. Jakob-Park" dopo aver eliminato nel turno precedenti il Magpies, dopo la sconfitta dell'andata (2-1) l'undici di Belfast è riuscito a qualificarsi grazie al successo per 3-1 nella gara di ritorno. Un doppio Over 2,5 che non lascia molto scampo all'immaginazione... altro show in arrivo? Ok il Multigol 3-6 al triplice fischio dell'arbitro.