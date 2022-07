Bate Borisov-Konyaspor, il pronostico del match

Indovina il risultato esatto di Bate Borisov-Konyaspor e vinci!

Le quote sorridono ai turchi ma...



Osservando i risultati fatti registrare dal Bate Borisov nella Vysshaya Liga si nota subito un particolare molto interessante. La compagine gialloblù è prima in campionato ed ha conquistato ben 19 dei 29 punti totalizzati in trasferta. La squadra allenata da Aleksandr Mikhailov lontano dai lidi amici con 17 reti all'attivo e soltanto 4 al passivo ha fatto registrare 5 vittorie e 4 pareggi mentre in casa hanno perso in 2 occasioni, 3 vittorie e 1 pareggi nei restanti 4 match casalinghi.



Il Konyaspor nella Super Lig da poco conclusa con 36 gol realizzati e 15 subiti è risultata essere la squadra con il miglior rendimento interno e nelle ultime 4 gare disputate davanti al proprio pubblico ha centrato sempre l'Over 2,5. A Konya le occasione da rete non dovrebbero mancare, per le quote i turchi partono favoriti ma non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro.