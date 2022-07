Premier Division, il pronostico di Shamrock Rovers-Drogheda

Indovina il risultato di Shamrock Rovers-Drogheda e vinci!

Shamrock Rovers, un cammino quesi perfetto

I tifosi dello Shamrock Rovers al momento possono senza dubbio ritenersi soddisfatti dei risultati fatti registrare dalla propria squadra al "Tallaght Stadium". Graham Burke e compagni nelle prime 11 gare interne hanno centrato per 10 volte il successo, l'unico piccolo "errore" commesso è stato nella partita con lo Sligo terminata 2-2 al triplice fischio dell'arbitro.

Il Drogheda in trasferta con 21 reti subite vanta la terza peggior difesa esterna del campionato, il segno 1 in questo incontro non sembra in discussione. Con lo Shamrock Rovers in campo l'Over 3,5 non si vede da 8 giornate consecutive, prima o poi...