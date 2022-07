Liga Profesional, il pronostico di Velez-Huracan

Liga Profesional , riflettori puntati sulla sfida in programma allo stadio " José Amalfitani ". A Buenos Aires il Velez davanti al proprio pubblico è chiamato a resistere agli attacchi di un Huracan che non ha mai perso nelle precedenti otto partite disputate. " El Globo " in queste otto gare con 10 reti all'attivo e 5 al passivo ha fatto registrare 4 vittorie e 4 pareggi.

Over contro Under, scopri il pronostico



Gli opposti si... affrontano! Da una parte il Velez, squadra che nelle ultime tre partite di campionato ha centrato sempre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 (un doppio pareggio per 2-2 con il Lanus e il River Plate e una sconfitta per 2-1 sul campo del Colon), dall'altra l'Huracan, club reduce da un doppio 0-0 con il Godoy Cruz e l'Union Santa Fe.

Partita equilibrata, con il Velez in campo il segno 1 al duplice fischio dell'arbitro non esce da cinque giornate consecutive. Prima o poi... In alternativa ok il Multigol Casa 1-2 al novantesimo.