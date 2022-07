Rosenborg-Tromso, pronostico e statistiche

Fai ora i tuoi pronostici!

Due squadre amiche del segno X, scopri il pronostico

Le quote di questa partita sorridono al Rosenborg ma il Tromso, quart'ultimo, in questa prima parte di stagione ha dimostrato di tener testa anche alle squadre che almeno sulla carta partivano favorite alla vigilia dell'incontro. Tra questi match non si possono non sottolineare l'1-1 sul campo del Bodo Glimt e il 2-2 con il Lillestrom.

Al "Lerkendal Stadion" si sfidano le due squadre che hanno pareggiato di più, nel ruolino di marcia di Rosenborg e Tromso il segno X è presente in ben 7 occasioni. "Troillongan" quindi favoriti (4 vittorie e 2 pareggi in casa) ma per non correre inutili rischi può essere prudente provare la "combo" 1X più Multigol 1-4. Piace il Goal al novantesimo.