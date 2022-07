Independiente-Atletico Tucuman, il pronostico dell'incontro

Liga Profesional , neanche il tempo di chiudere la nona giornata che va già in scena il turno successivo. Independiente-Atletico Tucuman , è una sfida fondamentale per la testa della classifica visto che la formazione della cittadina di San Miguel è al momento prima a pari merito con l’ Argentinos Jrs e, visti i suoi numeri e il suo rendimento, sembrerebbe intenzionata a restarci.

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti in vista con i biancocelesti in campo

L’Atletico Tucuman è al momento, insieme alla Platense, l’unica squadra ancora imbattuta del campionato e, con sole tre reti incassate, possiede la miglior difesa della Liga Profesional. Un mix che gli permette di essere in cima alla graduatoria con 19 punti (frutto di cinque vittorie e quattro pareggi) e di venire da quattro successi di fila con un altro record all’attivo: non ha ancora mai subìto una rete in trasferta. L’Independiente, al contrario, fa parte del terzetto delle quart’ultime, ha soltanto otto punti all’attivo e nelle ultime cinque esibizioni ha rimediato soltanto un punto (in casa, a reti inviolate, contro il Rosario). Sulla carta sembrerebbe un match indirizzato verso il segno “2” e non si può escudere l’Under 2,5, esito centrato dall’Atletico Tucuman nelle precedenti 6 partite di campionato.