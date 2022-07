Jupiler League, in campo Club Brugge e Genk

Pronti, via! Anche in Belgio parte il campionato e, dopo le prime 5 gare disputate tra venerdì e sabato, tocca alle altre quattro partite in programma completare e chiudere la prima giornata. Un poker di incontri che si apre con Club Brugge-Genk, sfida che vede il ritorno in campo dei campioni in carica dopo la conquista del titolo in uno scorso finale di stagione assai avvincente. Il Club Brugge aveva infatti chiuso al secondo posto la stagione regolare dietro alla Royale Union Saint-Gilloise per poi recuperare lo svantaggio iniziale (tre punti) e scavalcare gli avversari nei play-off scudetto.