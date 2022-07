Atletico Mineiro-Corinthians, per le quote sembra ok l'1

Brasileirao, al " Mineirao " di Belo Horizonte va in scena il big match della 19ª giornata. Atletico Mineiro e Corinthians sono appaiate a quota 32 punti, Hulk e compagni la scorsa settimana hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Cuiaba mentre il " Timao " ha battuto il Coritiba in casa per 3-1.

Confrontando i risultati fatti registrare dall'Atletico Mineiro in casa e dal Corinthians in trasferta si capisce subito il motivo per cui le quote danno favorita la squadra bianconera. L'undici allenato dall'argentino Antonio Mohamed ha conquistato ben 18 punti nelle prime 9 gare interne del torneo (5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta) mentre il "Timao" fuori casa ha vinto soltanto in tre occasioni riuscendo a totalizzare poi soltanto due punti nelle restanti 6 trasferte.

Per le quote il match è da segno 1 ma non si può sottovalutare il fatto che con il Corinthians in campo non esca il "2" da 9 giornate di fila. Meglio spostare l'attenzione sul Multigol 2-3, esito uscito in 6 delle 8 gare casalinghe dell'Atletico Mineiro.